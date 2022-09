Metal: Hellsinger aggiunge una mod che va oltre il metal con jazz, pop e tutta la musica che più amiamo

Metal: Hellsinger, il recente FPS rhythm game con una colonna sonora heavy metal, ha aggiunto una mod che ci consente di aggiungere la musica che vogliamo ai livelli del gioco e di riprodurli in questo modo. Questo "pacchetto di modding" ha una dimensione di 383 MB e utilizza l'applicazione FMOD Studio. Il pacchetto può essere scaricato dalla pagina ufficiale del gioco.

Con il modello predefinito di Metal Hellsinger saremo in grado di introdurre diverse canzoni di generi diversi e sparare ai demoni dell'inferno al ritmo della nostra musica preferita.

Lo strumento, tuttavia, presenta alcune limitazioni: ci richiede di conoscere in anticipo i BPM della canzone. Non è in grado di rilevare le variazioni di ritmo da solo, quindi le canzoni che hanno variazioni di tempo molto marcate potrebbero non funzionare perfettamente.

We have Metal: Hellsinger. Now meet Jazz: Hellsinger. 🎷



Unleash Hell to YOUR beat. Custom music modding is now available on PC!



