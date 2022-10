Microsoft e l'acquisizione di Activision Blizzard: ora il CMA chiede il parere del pubblico

Xbox ha scosso l'industria dei giochi all'inizio del 2022 rivelando i suoi piani per acquisire Activision Blizzard per quasi $ 70 miliardi. Dieci mesi dopo quell'accordo non è stato ancora approvato da un certo numero di organi di governo, inclusa la Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito che ora vuole sentire il pubblico.

Il CMA ha pubblicato la sua dichiarazione la scorsa settimana, spiegando in dettaglio perché è preoccupata per la potenziale fusione tra Xbox e Activision Blizzard e le sue ragioni per continuare a indagare sull'accordo. La fase successiva di quel processo è chiedere l'opinione pubblica. Chiunque abbia un'opinione su cosa potrebbe significare l'accordo per l'industria può condividerla ora attraverso il sito web del governo.

Sebbene ne leggerà alcuni, il CMA ha ammesso che si aspetta che vengano presentate così tante opinioni che è improbabile che sarà in grado di leggerle e sezionarle tutte. Per quanto riguarda ciò di cui l'organo di governo è preoccupato in merito alla fusione, si riporta che Xbox potrebbe rendere esclusivi per console i giochi di Activision, oltre ad aumentare i prezzi dei titoli Activision su altre piattaforme, tra le altre ragioni.

Xbox ha risposto alle preoccupazioni del CMA, etichettando come non credibili i timori di Sony sul fatto che Call of Duty un giorno potrebbe diventare esclusiva. Ha anche sottolineato che non può aggiungere Call of Duty a Game Pass "per un certo numero di anni" anche se lo volesse. Un accordo in corso tra Activision e Sony è in corso e ciò significa che Call of Duty non può essere trasferito né su Game Pass e non può nemmeno diventare un'esclusiva Xbox.

Fonte: VGC