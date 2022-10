Microsoft 'rende esclusivi Xbox i giochi degli studi che acquisisce' afferma l'antitrust UK

In questi giorni l'antitrust UK ha depositato una serie di documenti che parlano chiaro: secondo l'ente, l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft potrebbe andare ad influenzare la concorrenza, anche perché, secondo i documenti, il CMA ha trovato quello che sembra essere a suo dire un "pattern ricorrente" per quanto riguarda Microsoft e le sue precedenti acquisizioni.

Come riportato dal giornalista Tae Kim su Twitter, il documento condiviso dall'organismo inglese parla proprio di "pattern" e va ad elencare una serie di studi acquisiti da Microsoft in passato che stanno lavorando ad esclusive Xbox.

L'acquisizione di Bethesda, ha portato ad avere alcune esclusive Xbox, fra cui Starfield e The Elder Scrolls VI.

L'acquisizione di Obsidian porta The Outer Worlds 2 e Avowed esclusive Xbox.

L'acquisitione di InXile Entertainment, sta portando il team a sviluppare un'esclusiva Xbox.

Dopo l'acquisizione di Ninja Theory, Bleeding Edge e Senua's Saga: Hellblade 2 sono esclusive Xbox.

Con l'acquisizione di Compulsion Games, il team lavora a un'esclusiva Xbox.

👀 "CMA found a pattern of Microsoft acquiring development studios and making their upcoming games exclusive to Xbox" https://t.co/LCJpLcVUFw pic.twitter.com/HeMHCOQfmJ — tae kim (@firstadopter) October 12, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Dall'altra parte, come ha già detto più volte Microsoft, grandi giochi come ad esempio Call of Duty rimarranno multipiattaforma, ma sembra che le rassicurazioni da parte della società di Redmond non siano abbastanza per l'antitrust UK. Non ci resta che aspettare e vedere come si evolverà la situazione.