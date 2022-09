Microsoft testa la nuova interfaccia utente Xbox Home che arriverà nel 2023

Microsoft sta iniziando a testare nuove modifiche all'interfaccia utente Xbox Home che alla fine arriveranno per tutti nel 2023. Le modifiche includeranno modifiche al layout e al design per semplificare la ricerca di giochi e app Xbox. Microsoft condurrà una serie di test su Xbox Home nei prossimi mesi prima di lanciare la sua nuova interfaccia utente Xbox Home nel 2023.

Un sottoinsieme casuale di Xbox Insider avrà accesso ad alcuni dei test Xbox Home questa settimana. Il primo round di aggiornamenti in anteprima include una nuova riga "torna indietro" nella parte superiore di Xbox Home che include i soliti giochi e app giocati di recente.

L'app Xbox TV ha anche una funzione di ricerca in alto e un rapido accesso alle impostazioni: Microsoft sta portando entrambi all'interno dell'interfaccia utente della sua console Xbox Home principale. C'è anche un riquadro bloccato per l'accesso a Microsoft Store insieme al solito riquadro "I miei giochi e app".

Ecco come dovrebbe essere la nuova interfaccia utente.

Gli utenti Xbox hanno chiesto a Microsoft di riprogettare la sua interfaccia Xbox Home da tempo, con suggerimenti per concentrarsi sulla visualizzazione di più sfondi dinamici, rimuovere gli annunci e offrire una maggiore personalizzazione per la schermata Home di Xbox. Questa riprogettazione non risolve ancora tutto questo, ma mancano mesi per ulteriori modifiche che potrebbero rendere l'interfaccia utente ancora più personalizzabile.

Fonte: The Sixth Axis