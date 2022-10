Microsoft con Xbox Game Pass non ha ancora raggiunto gli obiettivi di crescita

Microsoft ha mancato il suo obiettivo di crescita per Xbox Game Pass per il secondo anno consecutivo. All'inizio di questa settimana, la società ha condiviso i suoi ultimi risultati finanziari, tra cui una crescita dei ricavi hardware del 13% e gli abbonamenti PC Game Pass in aumento del 159% anno su anno.

Tuttavia, ciò non era ancora sufficiente per raggiungere gli obiettivi di Microsoft, secondo una nuova dichiarazione finanziaria. Microsoft ha puntato a un tasso di crescita del 73% per Game Pass per il suo anno fiscale terminato il 30 giugno 2022. Invece, ha generato solo una crescita del 28%.

L'anno fiscale precedente aveva un obiettivo di crescita del 48%, ma invece la società è riuscita a raggiungere il 38%. Ciò ha fatto seguito a un superamento dell'anno precedente. La notizia segue i commenti del capo di Xbox Phil Spencer secondo cui Game Pass è redditizio nonostante la crescita in calo.

Il Game Pass nel suo insieme ora rappresenta circa il 15% delle entrate complessive di contenuti e servizi Xbox di Microsoft, anche se Spencer ha ammesso che il prezzo potrebbe aumentare in futuro.

