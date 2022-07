Monster Hunter Paradise: un nuovo gioco per PlayStation e Xbox?

In queste ore sta rimbalzando sui social un leak nato su Discord e poi rimbalzato sui social. Capcom starebbe lavorando ad un nuovo gioco noto come Monster Hunter: Paradise. Secondo le prime notizie, sarebbe destinato ad atterrare su Xbox e PlayStation.

Come potete nel video qui sopra, tramite Discord è possibile accedere a una schermata che ricompensa con qualche tipo di codice per Monster Hunter Paradise e si può scegliere fra Xbox e PlayStation. Ovviamente su quale gioco sia ci sono solo congetture: si parte da Monster Hunter 6, di uno spin-off o di un seguito di Monster Hunter Diary: Poka Poka Airou Village, prodotto dalla FromSoftware che ricordiamolo, è nella fase finale dello sviluppo di un videogame del quale non si sa nulla. Anche se ovviamente stiamo tirando a caso i collegamenti per venire a capo di un mistero abbastanza fitto e curioso.

Come al solito, essendo un insieme di rumor e leak, prendiamo tutto con le dovute precauzioni aspettando notizie ufficiali da Capcom.