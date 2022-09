Mortal Kombat: perché nel logo c'è un drago? Ce lo spiega il co-creatore

Il co-creatore di Mortal Kombat alias John Tobias, è voluto tornare al logo emblematico della licenza e a cosa si nasconde dietro la sua creazione. Perché sì, un logo a volte è tutto ed è praticamente chiaro che quello di Mortal Kombat riconduce subito alla serie di giochi.

Attraverso un thread su Twitter, Tobias spiega come gli sia venuto in mente questo logo e perché è stato usato un drago: "L'ispirazione per usare un drago come simbolo di un torneo immaginario è venuta da 'Dragon Attack', che era in lizza per il titolo del nostro gioco prima che lo cambiassimo in 'Mortal Kombat'" afferma il co-creatore che mostra lo schizzo del primo logo.

John Tobias in seguito chiarisce che il nome "Dragon Attack" deriva dalla passione di Ed Boon per l'omonima canzone dei Queen. In effetti, l'ispirazione per il logo di Mortal Kombat stesso per il suo design, oltre all'amore di Ed Boon per la canzone dei Queen, sembra provenire da una statuetta di drago su una scrivania nello studio di Midway (sviluppatore originale della licenza).

The image comes from fellow MK artist John Vogel’s video taped footage used to digitize my pencil drawing. We traced over the digitized image with pixels for use in the game… (2/9) pic.twitter.com/iiYkHIAw6B — John Tobias (@therealsaibot) September 22, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Side Note: I almost tossed the dragon icon sketch aside when I was at home working on it at my drafting table and my sister mistook the dragon for a seahorse ¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/d1omW1as1A — John Tobias (@therealsaibot) September 22, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Il minimo che possiamo dire è che la scommessa è chiaramente vincente poiché tanto grazie ai film quanto ai videogiochi, il logo di Mortal Kombat è diventato cult. Sorprendentemente, l'intero logo avrebbe potuto sembrare completamente diverso quando la sorella di Tobias ha scambiato il disegno del drago per un cavalluccio marino. Tuttavia, il team voleva restare fedele alla sua scelta e ora sappiamo il resto della storia.

Fonte: PlayStation Life Style