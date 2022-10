Mortal Kombat: Onslaught è un nuovo gioco GDR di NetherRealm...per mobile

Warner Bros. Games ha annunciato un nuovo capitolo della saga di combattimento di Mortal Kombat, anche se non è il tipo di gioco che i fan potrebbero aspettarsi: si tratta di Mortal Kombat Onslaught, un gioco di ruolo mobile in cui dovremo "formare una squadra di combattenti da un vasto cast di personaggi e schierarli in enormi battaglie di gruppo in tempo reale per impedire a una minaccia oscura e pericolosa di seminare il caos nei regni", secondo i responsabili della loro descrizione ufficiale.

Questo nuovo progetto è stato sviluppato dalla stessa NetherRealm Studios, una società che è stata tradizionalmente responsabile dei giochi della saga di Mortal Kombat. Questa volta co-pubblicherà anche il gioco.

L'intenzione è di pubblicarlo nel 2023 e, sebbene non sia stato specificato, molto probabilmente raggiungerà sia i dispositivi iOS che Android. Mortal Kombat: Onslaught ha già una pagina ufficiale in cui possiamo iscriverci per ricevere notizie.

Warner Bros Games announces Mortal Kombat: Onslaught, an upcoming mobile RPG



"the first mobile-exclusive cinematic story experience"



Coming in 2023; developed and co-published by NetherRealm Studioshttps://t.co/Kcx34MOut1



Websitehttps://t.co/BcmwksYNBx pic.twitter.com/CT1ZJmFBHQ — Nibel (@Nibellion) October 18, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Ed Boon, Direttore Creativo di NetherRealm Studios, ha spiegato un po' di più di cosa tratta questo progetto: "Con Mortal Kombat: Onslaught, abbiamo trasformato Mortal Kombat in una raccolta di giochi di ruolo strategici a squadre, che ha un sistema di combattimento corpo a corpo veloce una mischia di gruppo che delizierà sia i fan esistenti che quelli nuovi". Il noto designer spera di mantenere l'essenza della saga: "Stiamo ampliando i confini di Mortal Kombat in modo che i giocatori possano godersi il franchise in modi nuovi e diversi, pur rimanendo fedeli alla sua natura viscerale primordiale", ha affermato.

Fonte: Businesswire