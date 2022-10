MultiVersus conferma l'arrivo di Black Adam e una nuova modalità di gioco in arrivo

Black Adam e la modalità Arcade si uniranno finalmente a MultiVersus entro questa settimana. I fan dell'antieroe DC sono stati recentemente trattati bene, dato che è uscito un nuovo film incentrato su Black Adam, con Dwayne Johnson nei panni del protagonista.

I giocatori di MultiVersus si aspettavano già che Black Adam si unisse al roster all'uscita del film dopo che era stato confermato che sarebbe arrivato in gioco qualche tempo dopo l'uscita della prima stagione. Tuttavia, in seguito alla sua rivelazione, Black Adam è rapidamente scomparso dal marketing e dalle promozioni di MultiVersus poiché sembrava che il gioco si stesse concentrando su altri personaggi.

Ora, MultiVersus ha finalmente rivelato quando il personaggio annunciato qualche tempo fa sarà giocabile. In un nuovo post sull'account Twitter del gioco, viene confermato che Black Adam si unirà al roster alla fine di questa settimana. Non solo ci sarà presto un nuovo personaggio in MultiVersus, ma il tweet conferma anche l'aggiunta di una modalità Arcade, che darà ai giocatori molti più contenuti per giocatore singolo. Sia la modalità Arcade che Black Adam usciranno nello stesso aggiornamento, ma Player First Games non ha dichiarato esattamente quando avverrà.

Extra, Extra: Unexplainable Lightning Surges Jolt Arcades Everywhere! Black Adam and Arcade Mode join #MultiVersus later this week! pic.twitter.com/gW2YGyWbhx — MultiVersus (@multiversus) October 24, 2022

Di solito, MultiVersus aggiunge nuovi personaggi il martedì o il giovedì. Questo probabilmente indica che il prossimo grande aggiornamento di MultiVersus sarà disponibile giovedì 27 ottobre.

Fonte: Eurogamer