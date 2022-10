MultiVersus, direttamente dagli anni '80 sta per arrivare un nuovo terrificante combattente

Lo sviluppatore di MultiVersus Player First Games e Warner Bros. Games hanno iniziato a stuzzicare il lancio del prossimo personaggio del picchiaduro platform free-to-play. Più specificamente, diversi post sui social media culminati in un breve video sembrano indicare che Stripe, precedentemente annunciato, si unirà al roster giocabile del videogioco ad un certo punto la prossima settimana.

Finora in questa stagione, MultiVersus ha visto l'arrivo di Morty, Gizmo e Rick. Ma proprio all'inizio della prima stagione del gioco, lo sviluppatore ha annunciato l'aggiunta di Black Adam e Stripe in questa stagione.

Nessuno dei due è stato ancora aggiunto, ma Black Adam sembra improbabile dato il contesto del teaser. Da come possiamo vedere, il trailer è infatti incentrato sul franchise di Gremlins e su cosa succede a Gizmo e compagnia quando vengono nutriti dopo mezzanotte.

Wait... What time is it?! Mother of god... what have we done? Next week is going to get a bit chaotic. #MultiVersus pic.twitter.com/xgr1QtIQX6