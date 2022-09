MultiVersus aggiunge Rick Sanchez da Rick e Morty, ecco le sue mosse e abilità!

MultiVersus ha confermato che Rick Sanchez sarà l'ultimo dei combattenti ad arrivare oggi 27 settembre, oltre a rivelare le mosse che sarà in grado di usare. È noto da tempo che Rick si sarebbe unito al roster di MultiVersus dato che il mese scorso, il compagno del geniale scienziato, Morty, si è fatto strada sul picchiaduro. Per essere precisi, Rick Sanchez sarà disponibile dalle 19:00 di questa sera.

Oltre a confermare la data di uscita per il personaggio, Player First Games ha anche dato uno sguardo più da vicino ad alcune delle mosse che i giocatori potranno usare quando saranno in grado di scegliere Rick Sanchez.

La prima cosa da notare sul set di mosse di Rick è che fa parte della classe Mage in MultiVersus, il che significa che si concentrerà sul colpire i nemici da lontano con una serie di proiettili. La sua prima mossa degna di nota è "Yeah, Fart Bomb", che colpisce i nemici verso l'alto con un danno AoE. Successivamente, c'è "Meeseek and Destroy", che evoca un Miguardi che corre verso un nemico, colpendolo con un montante medio o una mazza da golf. È probabile che l'uppercut invii i nemici verso l'alto mentre la mazza da golf li lancerà orizzontalmente sulla mappa.

Infine, l'ultima mossa di Rick mostrata da Player First Games è "Basrick Portal Theory", che può evocare fino a due portali in cui il personaggio può viaggiare, essenzialmente dandogli un'opzione di fuga se un avversario gli sta dando la caccia attraverso la mappa.

Fonte: Destructoid