MultiVersus ha rinviato l'arrivo di Black Adam nel gioco

Cattive notizie per i fan di MultiVersus. L'antieroe della DC Comics Black Adam è stato rinviato, con Player First Games che ha affermato di "non essere ancora pronto" per unirsi al gioco.

Inizialmente è stato rivelato ad agosto, sebbene fosse già apparso nell'elenco dei personaggi MultiVersus trapelati in precedenza, insieme a Stripe di Gremlins. Black Adam doveva uscire questa settimana, presumibilmente in collegamento con il film di Dwayne Johnson uscito il 21 ottobre. Sfortunatamente, la sua uscita è stata rinviata all'ultimo minuto.

"Gli dei hanno parlato e Black Adam non è ancora pronto a cambiare la gerarchia di MultiVersus", affermano gli sviluppatori in un tweet. "Rimanete sintonizzati e grazie per la vostra pazienza, mortali".

The Gods have spoken and Black Adam is not quite ready to change the hierarchy of #MultiVersus. Stay tuned and thank you for your patience, Mortals. pic.twitter.com/4jhstiKfP3 — MultiVersus (@multiversus) October 26, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Non c'è ancora una data di uscita riprogrammata per Black Adam. Avrebbe dovuto arrivare insieme a una nuova modalità arcade, anche se Player First non ha menzionato se anche questa è stata rinviata o meno.

Fonte: PSU