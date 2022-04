Naughty Dog al lavoro su un gioco fantasy per PS5 secondo gli ultimi rumor

Un insider PlayStation avrebbe fatto trapelare i primi dettagli su un nuovo gioco di Naughty Dog, lo studio dietro The Last of Us e Uncharted. E per la prima volta dal 2005, lo studio con sede in California starebbe lavorando a un gioco che non rientra in nessuna di queste IP. Naughty Dog ha confermato di avere alcuni giochi in sviluppo, ma ovviamente per adesso non ha condiviso nessun dettaglio a riguardo.

Questi rumor sono stati condivisi dall'account Twitter Oops Leaks e non ci sono molti dettagli a riguardo. Tutto quello che viene rivelato è che questo presunto nuovo gioco sia single player la cui ambientazione è fantasy. L'account osserva inoltre che a questo giro Neil Druckmann non è coinvolto.

Sfortunatamente questi sono tutti i dettagli che ha potuto condividere il leaker. Sappiamo che attualmente Naughty Dog sta lavorando anche alla parte multiplayer di The Last of Us Parte II, pertanto questo nuovo capitolo non verrà annunciato in tempi brevi.

Naughty Dog New IP



Next major single-player title. Neil Druckmann is not involved. Fantasy setting, at least what it looks like. Currently in full production. — Oops Leaks (@oopsleaks) March 31, 2022

Ovviamente stiamo parlando come sempre di rumor, pertanto prendete questa notizia con le dovute precauzioni. Non resta quindi che attendere annunci ufficiali a riguardo.

Fonte: Dualshockers