NBA 2K23 su Xbox Series X/S ha delle dimensioni davvero notevoli

Se volete giocare a NBA 2K23 sulla vostra Xbox Series X/S, assicuratevi di avere abbastanza spazio di archiviazione per installare il gioco di prossima uscita. Rispetto al suo predecessore, NBA 2K23 è diventato molto più grande, come mostra il pre-load del gioco che causerà a molti la cancellazione di altri giochi per far spazio al capitolo più nuovo della serie.

NBA 2K23 richiede ben 152 GB di spazio di archiviazione libero su Xbox Series X/S. Date le dimensioni, non è sbagliato il fatto che ci sia un pre-load. Le informazioni sulle altre piattaforme non sono ancora disponibili, il pre-load sulle console PlayStation non comincerà fino al 7 settembre, ma probabilmente anche per il caso delle console di Sony, il gioco potrebbe avere un certo peso.

Per fare un confronto, ecco le dimensioni di NBA 2K22 al lancio:

Xbox Series X/S: 115,56 GB

PC: 110 GB

PS5: 109 GB

PS4: 99,1 GB

Xbox One: 84,3 GB

Nintendo Switch: 45,2 GB

NBA 2K23 uscirà il 9 settembre per PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One e PlayStation 4.

