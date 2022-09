Need For Speed 2022 è sparito e l'insider Tom Henderson si dice preoccupato

Need For Speed 2022 non è ancora stato annunciato ufficialmente ed i fan del titolo corsistico iniziano ad avere fame di informazioni. Su questo gioco, tutto quello che abbiamo è una serie di rumor: innanzitutto il titolo dovrebbe essere Need For Speed Unbound e il suo stile dovrebbe ricordare gli anime.

A tal proposito qualche settimana fa è trapelato quello che sembra essere un primo video gameplay, molto breve per la verità, dove possiamo vedere una macchina che si chianta contro un monumento circolare e l'animazione dello schianto vede la presenza di due ali, proprio come un cartone animato giapponese.

Sul fronte della data di uscita, anche Jeff Grubb aveva detto la sua, dichiarando che sarebbe stata spostata di qualche settimana, da novembre a dicembre. Ora siamo a settembre e Need For Speed 2022 non ha ancora un reveal ufficiale. Come stanno le cose quindi? Anche Tom Henderson, instancabile insider che aveva parlato ai tempi di questo titolo, non sa più cosa dire.

Not yet on NFS, but pretty worried about NFS to be honest.



I'll have lots of details on WRC later this week though. https://t.co/LLrhslKGpR — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 21, 2022

Come possiamo vedere, in risposta ad un fan che chiedeva informazioni su Need For Speed, Henderson afferma: "Non ho ancora dettagli su NFS e sono molto preoccupato ad essere onesto". L'insider poi afferma invece di avere molti dettagli su WRC che arriveranno in settimana.

Attualmente EA rimane silenziosa a riguardo: non ci resta che attendere e vedere se arriveranno informazioni ufficiali.