Need For Speed Unbound a tutto stile con la personalizzazione del proprio veicolo nel nuovo video

EA e Criterion permettono di dare una prima occhiata al gameplay di Need For Speed Unbound in un nuovissimo trailer che mostra in anteprima come i giocatori daranno vita ai graffiti mentre attraversano la città.

Need for Speed Unbound mette i giocatori di tutto il mondo alla guida della loro fantasia di corse su strada, mentre superano in astuzia i poliziotti e dimostrano di avere le carte in regola per vincere The Grand, l'ultima sfida di corse su strada di Lakeshore.

Il nuovo titolo corsistico presenta un nuovissimo e unico stile visivo, che fonde elementi di street art con le auto più realistiche della storia del franchise. Mentre i giocatori attraversano la città, daranno vita ai graffiti come parte di questo nuovo stile artistico, utilizzando un nuovo kit di strumenti di gioco, immagini ed effetti sonori ad alta energia. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Need for Speed Unbound è costruito per la nuova generazione di tecnologia e sarà caratterizzato dalla risoluzione 4K a 60 FPS per la prima volta nella serie quando verrà lanciato su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC il 2 dicembre 2022