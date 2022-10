Need For Speed Unbound riceverà un video gameplay molto presto, ecco quando

Sapevamo già che EA stava programmando l'annuncio di un nuovo Need for Speed che, dopo vari leak, ha finito davvero per chiamarsi Unbound. La sua prima presentazione ha lasciato i fan con tanti punti interrogativi, ma il publisher è consapevole che la community vuole maggiori informazioni su questa esclusiva esperienza next-gen.

Ecco perché, attraverso un tweet di pochi minuti fa, Need for Speed: Unbound farà una nuova comparsa sulle reti. Quando? Ebbene, secondo la pubblicazione di EA, possiamo aspettarci una nuova anteprima del titolo di guida proprio domani, 11 ottobre alle 17:00 orario italiano.

Gli sviluppatori di Need for Speed: Unbound non hanno condiviso dettagli extra per preparare i fan a questo momento, ma non sono pochi i giocatori che stanno aspettando una demo in-game. Dopotutto, mancano solo poche settimane al rilascio del gioco, quindi è tempo di vedere la velocità raggiunta dai veicoli in questo nuovo capitolo.

New drip. Spin the block and stunt on the opps. Tomorrow. 8am PT/ 5pm CEST #needforspeed pic.twitter.com/yHDMBu3to0 — Need for Speed (@NeedforSpeed) October 10, 2022

Ricordiamo che la data di uscita di Need For Speed Unbound è già stata fissata: sarete in grado di scaldare i motori dal 2 dicembre, ma solo su PC, PS5 e Xbox Series X/S.

Fonte: GamingBolt