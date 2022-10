Need For Speed Unbound si prepara a svelare un nuovo video gameplay, ecco quando

Ci stiamo avvicinando sempre di più all'uscita di Need For Speed Unbound e per l'occasione, il team di sviluppo ha appena annunciato che verrà mostrato un nuovo video gameplay per lo stiloso gioco di corse.

Attraverso un tweet sappiamo che Need For Speed Unbound riceverà un nuovo video gameplay proprio domani 18 ottobre alle ore 17:00. Il tweet è corredato da una breve clip che mostra fotogrammi di quella che sembra essere una fuga dalla polizia.

Attualmente non ci sono informazioni su ciò che verrà mostrato nella giornata di domani, ma dovremo aspettare ancora pochissime ore per saperlo. Gli ultimi dettagli sul gioco riguardavano quegli effetti in stile "manga" che possono essere applicati alla nostra vettura (e che possono essere rimossi tranquillamente se non vi piacciono).

Time doesn’t stop. Set your watch for tomorrow at 8am PT/5pm CEST. #needforspeed pic.twitter.com/pwZWDHJWuA — Need for Speed (@NeedforSpeed) October 17, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Vi ricordiamo che Need For Speed Unbound sarà disponibile dal 2 dicembre su PC, Xbox Series X/S e PS5.