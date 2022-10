Neon Prime di Valve potrebbe essere una sorta di spin-off sci-fi di DOTA 2 secondo nuovi rumor

Recentemente Valve ha registrato un nuovo marchio: chiamato Neon Prime, il marchio non portava ulteriori dettagli con sé, ma ora secondo un insider, Neon Prime sarà sostanzialmente uno spin-off di DOTA 2.

La notizia arriva per gentile concessione di Tyler McVicker, giornalista ed ex di Valve News Network. McVicker è in vacanza al momento, ma non poteva lasciarsi mancare uno scoop come questo senza almeno un tweet. Descrive Neon Prime come "probabilmente un gioco di fantascienza adiacente a DOTA, realizzato da ICEFROG, che si svolge in altri universi, come Continuum o Ultoria".

McVickers ha continuato dicendo che Neon Prime non sarà sicuramente uno sparatutto in prima persona e non è correlato a Half-Life: Citadel, l'altro gioco che Valve ha in fase di sviluppo che è trapelato per la prima volta nel 2019. Basato sul motore Source 2, Half-Life Citadel sembra essere un ibrido RTS-FPS con combattimenti a squadre che contrappongono squadre di ribelli contro Combine. Una miniera di dati di Aperture Desk Job indicava tattiche stealth, una campagna per giocatore singolo e un sistema di inventario, tra le altre cose.

Valve Software's indev game, NEON PRIME, is likely a DOTA-adjacent Sci-Fi game, made by ICEFROG, taking place in other dementions, such as the Continuum or the Moons of Ultoria. It is likely NOT an FPS, and obviously, unrelated to Half-Life: Citadel, Valve's other indev game. pic.twitter.com/6L5PoJ9RT7 — Tyler McVicker (@Tyler_McV) October 26, 2022

Valve notoriamente tiene la bocca chiusa per quanto riguarda i suoi progetti, pertanto non ci resta che attendere e vedere cosa sarà questo misterioso Neon Prime.

Fonte: ResetEra