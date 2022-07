Netflix ha perso quasi un milione di abbonati

Dopo essere stato a lungo il re dello streaming, Netflix deve affrontare una dura lotta per mantenere la sua corona.

Tra aprile e luglio il servizio ha perso quasi un milione di abbonati, poiché un numero crescente di persone ha deciso di abbandonare la piattaforma.

Il gigante dello streaming ha perso iscritti per due trimestri di fila, ma il calo è stato più contenuto di quanto si temesse.

Alla domanda su cosa abbia rallentato l'esodo, il capo dell'azienda Reed Hastings ha risposto: "Se ci fosse una sola cosa, potremmo dire "Stranger Things"".

La nuova stagione della fiction è stata un successo fenomenale e potrebbe aver contribuito ad arginare l'esodo dei clienti di Netflix.

Ad aprile la società ha registrato la prima perdita di abbonati dal 2011, notizia seguita da centinaia di tagli di posti di lavoro e da un forte calo del prezzo delle azioni.

I rivali stanno sfidando il suo dominio, mentre gli aumenti dei prezzi hanno avuto un impatto negativo.

Le perdite di abbonati registrate martedì sono state le maggiori nella storia dell'azienda, con gli Stati Uniti e il Canada che hanno registrato il maggior numero di cancellazioni degli abbonamenti negli ultimi tre mesi, seguiti dall'Europa.

Guy Bisson, direttore esecutivo di Ampere Analysis, ha dichiarato che è "inevitabile" che Netflix inizi a vedere allentata la sua presa sul mercato.

"Quando sei il leader, c'è solo una direzione da seguire, soprattutto quando c'è una grande quantità di concorrenza, che è quello che Netflix ha visto negli ultimi due anni".

Si tratta di un cambiamento netto per Netflix, che ha goduto di anni di crescita apparentemente inarrestabile, rivoluzionando il modo in cui le persone di tutto il mondo consumano l'intrattenimento.

La sua posizione di gigante globale è stata cementata quando la pandemia ha colpito nel 2020 e le persone, bloccate a casa con poche altre opzioni per l'intrattenimento, si sono tuffate in serie come Squid Game e The Crown.

Ma con il ritorno delle abitudini pre-pandemia, Netflix ha faticato ad attirare nuove iscrizioni e a mantenere la fedeltà dei membri esistenti, soprattutto perché l'aumento del costo della vita spinge le persone a ridurre i costi.

L'azienda deve inoltre affrontare la concorrenza agguerrita di Apple TV, HBO Max, Amazon Prime e Disney+.

Anche la mossa di Netflix di rendere il suo servizio più costoso ha scoraggiato alcuni clienti.

Negli Stati Uniti il piano "standard" - che consente a chi vive nella stessa casa di guardare su due dispositivi contemporaneamente - costa ora 15,49 dollari, rispetto ai 14 dollari di gennaio e agli 11 dollari del 2019.

Nel Regno Unito, i piani base e standard sono aumentati da gennaio di 1 sterlina al mese, passando rispettivamente a 6,99 e 10,99 sterline.

"A un certo punto, sì, raggiungeranno una soglia in cui un numero significativo di persone dirà basta", ha detto Bisson.

Alla fine di giugno l'azienda contava circa 220 milioni di abbonati, un numero ancora ben superiore a quello della concorrenza.

Ma l'azienda, abituata da tempo a registrare crescite a due cifre, è alle prese con il più grave rallentamento degli ultimi anni, con un fatturato nel trimestre aprile-giugno di 7,9 miliardi di dollari, in crescita solo dell'8,6% rispetto all'anno precedente.

Il prezzo delle azioni dell'azienda è sceso di oltre il 60% quest'anno, a causa dell'avversione degli investitori per le sue prospettive.

"La perdita di abbonati di Netflix era attesa, ma rimane un punto dolente per un'azienda che dipende interamente dai ricavi da abbonamento dei consumatori", ha dichiarato Ross Benes, analista di Insider Intelligence.

"Netflix è ancora il leader dello streaming video, ma a meno che non trovi altri franchise che abbiano un'ampia risonanza, alla fine faticherà a stare davanti ai concorrenti che stanno cercando di conquistare la sua corona".

Netflix ha dichiarato di voler rilanciare la crescita con un nuovo servizio supportato da annunci pubblicitari e con modifiche alla politica della condivisione delle password.

In alcuni Paesi dell'America centrale e del Sud la compagnia sta già facendo pagare di più per la condivisione degli account e spera di replicare questo modello in tutto il mondo.

Tuttavia, l'azienda è a conoscenza da anni dei problemi legati alla condivisione delle password e finora non è riuscita a trovare una soluzione vera e propria.

L'azienda ha dichiarato di aspettarsi il lancio dell'abbonamento meno costoso, supportato da annunci pubblicitari, all'inizio del 2023, a partire da "una manciata di mercati in cui la spesa pubblicitaria è significativa".

"Come la maggior parte delle nostre nuove iniziative, la nostra intenzione è di lanciarla, ascoltare e imparare, e iterare rapidamente per migliorare l'offerta", ha dichiarato l'azienda.

Secondo Bisson, il servizio con pubblicità ha il potenziale per attrarre sia i clienti esistenti, inclini a disdire l'abbonamento a causa degli aumenti di prezzo, sia le nuove famiglie che esitano a sottoscriverlo.

In ultima analisi, per Netflix sarà fondamentale avere grandi serie di successo. L'azienda ha già fatto dei passi in questa direzione rilasciando gli episodi della quarta stagione di Stranger Things in due lotti quest'anno, ma bisognerà lavorare ancora per migliorare.

Fonte: Bbc.