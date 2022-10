Netflix: un veterano di Overwatch fonda uno studio con l'obiettivo di 'reinventare ciò che i giochi possono essere'

Netflix si sta muovendo nel settore dei videogiochi, annunciando di recente l'avvio di un altro studio di sviluppo interno diretto da Chacko Sonny, veterano dell'industria dei videogiochi e famoso per Overwatch e God of War. Questo sarà il quinto studio interno di Netflix per lo sviluppo di videogiochi.

Parlando all'evento TechCrunch Disrupt, il boss della divisione videogiochi di Netflix Mike Verdu ha confermato che Sonny guiderà un nuovo studio "organico" per Netflix con sede nel sud della California. Prima di entrare in Blizzard, Sonny è stato produttore e responsabile di studio presso Activision e successivamente presso Sony Santa Monica Studio, sviluppatore di God of War. Sonny ha lasciato Blizzard nel 2021. Non si sa ancora cosa svilupperà il nuovo studio, se una nuova IP o un progetto basato su una delle tante IP di Netflix, o qualcosa di completamente diverso.

"Avrebbe potuto andare ovunque, avrebbe potuto raccogliere fondi, avrebbe potuto fare qualsiasi cosa e ha scelto di venire qui. Stiamo costruendo un team attorno a lui e ci aspettiamo che reinventi ciò che i giochi possono essere", ha detto Verdu.

E ha aggiunto: "non si trovano persone del genere che vengono nella tua organizzazione per costruire la prossima "grande cosa" nel mondo dei videogiochi, a meno che non ci sia la sensazione che siamo in gioco per il lungo periodo e per le giuste ragioni".

Il nuovo studio di sviluppo di giochi di Netflix nel sud della California si aggiunge all'attuale schieramento di studi interni dell'azienda, unendosi al nuovo team di Helsinki. Netflix ha anche recentemente acquisito Next Games, Night School Studio e Boss Fight, rendendo il nuovo studio californiano il quinto team di gioco interno di Netflix.

"È ancora presto e abbiamo ancora molto lavoro da fare per offrire una grande esperienza di gioco su Netflix", ha dichiarato a settembre Amir Rahimi, dirigente di Netflix Games. "La creazione di un gioco può richiedere anni, quindi sono orgoglioso di vedere come stiamo costruendo costantemente le fondamenta dei nostri studi nel nostro primo anno, e non vedo l'ora di condividere ciò che produrremo nei prossimi anni".

Fonte: Gamespot.