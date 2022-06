This War of Mine e Frostpunk: ecco l'inquietante teaser del nuovo gioco sviluppato da 11 bit Studios

Cominciano a uscir fuori piccoli teaser di titoli che vedremo nei prossimi eventi previsti per giugno, tra cui il PC Gaming Show, previsto per giorno 12 dello stesso mese e in cui potremo vedere il nuovo lavoro di 11 Bit Studios, talentuoso team polacco che ha già lavorato su Frostpunk e This War of Mine.

Presentato con un piccolo teaser su Twitter, il nuovo titolo sembra abbastanza inquietante, contornato dalla citazione dello storico chirurgo e premio Nobel Alexis Carrel: "L'uomo non può rifare se stesso senza soffrire, egli è sia il marmo che lo scultore."

“Man cannot remake himself without suffering, for he is both the marble and the sculptor.” - Alexis Carrel pic.twitter.com/LaVKXWxBVW — 11 bit studios (@11bitstudios) June 3, 2022

Dal teaser non si evince molto, se non un uomo su un tavolo operatorio che di certo, non è felice di trovarsi lì. Per saperne di più dunque, non resta che aspettare il PC Gaming Show, alle 21:30 ora italiana.

Fonte: GameSpot