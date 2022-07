505 Games sarà alla Gamescom 2022 con una vasta line-up di prodotti e in presenza

L'italianissima 505 Games ha annunciato che farà il suo ritorno alle grandi fiere del settore a cominciare dalla Gamescom di quest'anno che si terrà dal 24 al 28 agosto di quest'anno. Un ritorno importante non solo perché allestirà un padiglione apposito ma anche perché sarà presente con la line-up più ricca mai presentata in un evento.

"È con un immenso ottimismo per il futuro che annunciamo la nostra partecipazione a Gamescom", ha affermato Neil Ralley, Presidente di 505 Games, "abbiamo una vasta gamma diversificata di prodotti che saremo entusiasti di presentare assieme ai nostri partner. Il nostro ritorno a Gamescom è anche una grande opportunità per mostrare la nostra ambizione e la direzione intrapresa dalla nostra azienda. Tutto il personale di 505 Games non vede l'ora di incontrare nuovamente la più grande community di videogiocatori".

505 Games è cresciuta tantissimo negli ultimi anni, prendendo sotto le sue ali titoli del calibro di Control, Assetto Corsa, Hellblade e Death Stranding, ma numerosi titoli sono in cantiere e alcuni di questi si potranno provare in anteprima negli stand, nella HALL 2.1, nel ‘Marketpoint’, Booth Number C029-A010. Tanto per essere precisi.