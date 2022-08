9 Years of Shadows, il metroidvania in pixel art ha una data di uscita e un nuovo imperdibile trailer

Il gioco metroidvania in pixel art 9 Years of Shadow ora ha una data di uscita. L'arrivo su Steam ed Epic Games Store è fissata per il 10 ottobre 2022 come previsto, tuttavia la versione per Nintendo Switch del gioco è stata posticipata al prossimo anno. Per attutire leggermente il colpo, è stato pubblicato un trailer che mostra un gameplay incredibile e uno splendido design artistico pixelato.

"Per nove lunghi anni, il mondo è rimasto inghiottito dalle ombre più buie, togliendo i colori a tutti gli oggetti e a tutte le creature viventi. Il popolo, un tempo parte di una civiltà fiorente, ora ha dimenticato il calore del sole, la gioa del ridere e la promessa di un futuro prospero" si legge nella descrizione del gioco.

"Europa, armata di poco più di un’alabarda e puro coraggio, ha una sconfortante missione davanti a sé: entrare nel castello, trovare la fonte dell’oscurità e riportare il colore nella terra prima che sia troppo tardi".

La nostra eroina sarà in grado di equipaggiare vari costumi basati su elementi come fuoco, acqua e terra, consentendo nuove abilità di combattimento e mezzi di attraversamento. Le influenze di Castlevania sono chiare, ma dall'aspetto del nuovo trailer, 9 Years of Shadows riesce sicuramente a creare la propria identità visiva.

