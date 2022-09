A Plague Tale Innocence, Final Fantasy XIII e molti altri pronti a lasciare Game Pass

Il Game Pass è una salvezza per chi possiede molto backlog, quei titoli rimasti in cantina in attesa di essere recuperati. Per chi ha ancora qualcuno di questi giochi in lista ed è abbonato al servizio Microsoft, meglio che si sbrighi perché da metà settembre abbandoneranno il catalogo.

Ecco i titoli a cui ci apprestiamo a dire addio:

Aragami 2

Bug Fables

Craftopia

Final Fantasy XIII

Flynn: Son of Crimson

The Artful Escape

I Am Fish

Skatebird

Lost Worlds: Beyond the Page

Mighty Goose

A Plague Tale: Innocence

A spiccare sono ovviamente A Plague Tale: Innocence che però verrà sostituito da Requiem il giorno della sua uscita, Aragami 2, Final Fantasy XIII e anche per The Artful Escape, un piccolo gioiello che vale la pena di essere recuperato. La rimozione di questi titoli è cosa normale visto che il catalogo viene aggiornato ogni mese ma sappiamo già che Call of Duty, Overwatch e Diablo sono franchise che faranno parte del servizio molto presto.

