A Plague Tale: Requiem gira a 30 fps su PS5 e Xbox Series X/S, arriva la conferma

Secondo un'analisi del canale YouTube ElAnalistaDeBits, A Plague Tale: Requiem girerà solo a 1440p e 30fps su Xbox Series X e PS5 (o 40fps in modalità 120hz). Stando all'analisi, potreste anche avere difficoltà a far girare il gioco in 4K su PC con una RTX serie 30, anche con DLSS attivo.

A Plague Tale: Requiem sembra offrire più o meno lo stesso set di funzionalità su Xbox Series X/S e PS5, con entrambe le console che eseguono il gioco a 1440p e 30fps con impostazioni grafiche simili. Series X ha un leggero vantaggio in termini di prestazioni, mantenendo 30fps piuttosto solidi, mentre PS5 può avere piccoli cali (non più di 5 fotogrammi) durante le scene più impegnative (con molti topi o fogliame).

Per quanto riguarda Series S, la console è limitata a 1080p e 30fps e soffre di cali simili a quelli visti su PS5.

Per quanto riguarda la versione PC, una GeForce RTX 3080 in modalità prestazioni DLSS raggiunge appena i 60 fps in 4K. Ovviamente, ci saranno prestazioni inferiori su GPU RTX serie 30 meno potenti. Ma se si dispone di una delle nuove schede GeForce RTX 4090, è possibile ottenere una media di circa 160 fps con DLSS 3.

La preoccupazione ora è che il 4K e/o i 60fps non sembrano più una garanzia per i possessori di Series X e PS5, soprattutto per quanto riguarda i "veri" giochi next-gen. O forse A Plague Tale: Requiem è semplicemente non ottimizzato a dovere.

A Plague Tale: Requiem è ora disponibile su PC, Xbox Series X/S, PS5 e Switch (via Cloud).

Fonte: Wccftech.