A Plague Tale Requiem e Cuphead: The Delicious Last Course tra i giochi con demo al Tribeca Games Festival

Il Tribeca Games Festival si svolgerà dall'8 al 19 giugno, e sarà incluso nel Summer Game Fest di quest'anno, con il 10 giugno dove avrà luogo un evento speciale per i giocatori. Durante la conferenza, non solo verranno svelate informazioni interessanti, ma le persone potranno giocare anche a diverse demo.

Gli organizzatori si sono occupati, tra gli altri, di fornire demo di A Plague Tale: Requiem, As Dusk Falls, Oxenfree II e del promettente Cuphead: The Delicious Last Course. Ecco la lista completa dei giochi che riceveranno quindi una demo.

A Plague Tale: Requiem

Cuphead: The Delicious Last Course

American Arcadia

As Dusk Falls

Immortality

Oxenfree II

The Cub

Thirsty Suitors

Venba

(FYI) As Dusk Falls will have a 60-minute playable demo at Tribeca Games Festival on June 11th which is also available to play at home

Vale la pena notare che le demo non saranno brevi: si parla infatti di circa 40 minuti di prova per A Plague Tale: Requiem, mentre As Dusk Falls riceverà una demo della durata di un'ora. 30 saranno i minuti per Cuphead: The Delicious Last Course e per un tempo simile correremo per il mondo in The Cub.