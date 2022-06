A Plague Tale: Requiem, la data di uscita verrà svelata durante un evento

A Plague Tale: Requiem di Asobo Studio è stato mostrato in un nuovo video gameplay durante il Tribeca Games Showcase e poi ha fatto capolino anche durante l'Xbox e Bethesda Games Showcase. Una data di uscita per il titolo di azione e avventura non è ancora stato annunciato, ma le cose stanno per cambiare. Focus Entertainment ha annunciato infatti l'arrivo di un reveal incentrato proprio sulla data di uscita.

Questo evento si terrà il 23 giugno alle 18:00 orario italiano. Oltre alla data di uscita, Focus Entertainment pubblicherà anche un video gameplay esclusivo. Insomma, gli annunci su A Plague Tale Requiem non finiscono di certo qui.

La storia vede Amicia e Hugo fuggire dalla loro terra natale e dirigersi verso sud, ma non passa molto tempo prima che i problemi tornino di nuovo. Questa volta, però, Amicia va all'attacco, usando una balestra e la furtività per uccidere i nemici. Hugo può anche dare una mano, usando i suoi poteri per controllare i topi della peste e attaccare i nemici.

#APlagueTale’s release date reveal. An exclusive gameplay trailer. And more.



Tune in on June 23 at 6 PM CEST / 12 PM EDT / 9 AM PDT on our YouTube Premiere: https://t.co/3AhgT25iNs pic.twitter.com/DTnW69uVH4 — Focus Entertainment (@Focus_entmt) June 13, 2022

Noi di Eurogamer seguiremo questo evento, pertanto rimanete sintonizzati con noi per sapere quale sarà la data di uscita.

