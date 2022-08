A Plague Tale: Requiem entra ufficialmente in fase gold! Manca poco per tornare nella Francia del XIV secolo

Le scadenze cominciano a essere rispettate per alcune software house e dopo l'entrata in fase gold per Gotham Knights, ecco ora il turno di A Plague Tale: Requiem, sequel di Innocence e che sancirà o meno quanto Asobo Studio sia maturato in questi anni.

Il titolo sarà anche presente con una grossa demo giocabile alla Gamescom 2022, per cui tra pochi giorni potremmo vedere qualcosa in più di questo nuovo titolo, sempre ambientato in un Francia del XIV secolo, in preda all'infezione di peste.

Chi avrà giocata A Plague Tale: Innocence ritroverà il duo protagonista, Amicia e Hugo, con quest'ultimo dotato di particolari poteri e che qui, per quello che abbiamo potuto vedere, avranno un grosso impatto nel gameplay. Miglioramenti consistenti al già ottimo comparto tecnico, vista l'uscita esclusiva solo per console di nuova generazione oltre che su PC.

A Plague Tale: Requiem arriverà il 18 ottobre e se volete sapere qualche dettaglio in più potete consultare la nostra dettagliata anteprima.