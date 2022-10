A Plague Tale Requiem mostrato con un nuovo trailer incentrato su Lucas e Sophia, i nuovi alleati di Amicia e Hugo

A pochi giorni dall'uscita di A Plague Tale: Requiem, conosciamo due nuovi alleati dei protagonisti Amicia e Hugo, attraverso un nuovo trailer. Lucas e Sophia daranno dunque una grossa mano ai fratelli, in una Francia devastata dalla peste.

Il video ci permette non solo di conoscere le peculiarità dei protagonisti di questo trailer ma mostra anche alcune scene inedite, avvolti da un comparto tecnico di assoluto livello. Sia Lucas sia Sophia sono utilissimi per creare diversivi, anche se in maniera diversa.

Dal video, possiamo infatti vedere Lucas in grado di lanciare polvere da sparo sul fuoco e Sophia utilizzare uno specchio per creare piccoli incendi. La varietà delle loro azioni e soprattutto la loro efficacia andrà valutata nella prova finale, ma non ci aspettiamo grandi stravolgimenti dalla formula creata con Innocence.

A Plague Tale: Requiem arriverà il 18 ottobre su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, oltre che su Game Pass, a partire dal day one.