A Plague Tale: Requiem e i vantaggi dello sviluppo solo su PS5, Xbox Series X/S e PC

Siamo ormai a quasi due anni dal lancio della nona generazione di console, ma il periodo di transizione tra le generazioni non è ancora finito. Anzi, la carenza di scorte e di prodotti ha probabilmente addirittura allungato questo periodo.

Tuttavia, se da un lato questo significa che la maggior parte dei giochi in uscita in questo momento sono cross-gen, dall'altro stiamo arrivando a un punto in cui alcuni vengono realizzati esclusivamente per hardware current-gen. L'imminente titolo di Asobo Studio, A Plague Tale: Requiem sarà uno di questi.

E come ci si aspetterebbe, sviluppare esclusivamente per un hardware molto più potente senza doversi preoccupare delle specifiche significativamente obsolete delle console last-gen presenta una serie di vantaggi. Parlando nel recente numero 374 di Edge, il director Kevin Choteau ha parlato di alcuni di questi vantaggi e di come A Plague Tale: Requiem ha beneficiato del fatto di non essere cross-gen sia in termini di storia che di gameplay.

"In Innocence, alcune parti potevano sembrare un po' un set teatrale a causa di limitazioni tecniche", ha detto Choteau (via MP1st). "Per Requiem, siamo stati in grado di spingere l'orizzonte molto più lontano. Quando scriviamo, [la maggiore qualità] ci permette di prendere in considerazione sequenze che prima erano impossibili, come inseguimenti con centinaia di migliaia di ratti, o location che si evolvono dinamicamente in base alla storia e agli eventi".

A Plague Tale: Requiem verrà lanciato il 18 ottobre su PS5, Xbox Series X/S e PC e sarà disponibile al lancio anche su Xbox Game Pass.

Fonte: Gamingbolt.