A Plague Tale Requiem ha i suoi requisiti PC e sono tutt'altro che abbordabili

Asobo Studio e Focus hanno appena rilasciato i requisiti minimi e consigliati di A Plague Tale: Requiem, in uscita tra pochi giorni (18 ottobre) su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Il fatto che esca solo su console di nuova generazione ha fatto felici molti, ma come era immaginabile, i requisiti non sono molto abborndabili.

Get the full specs of #APlagueTaleRequiem below 👇 pic.twitter.com/iC1ImgmdWJ — A Plague Tale (@APlagueTale) October 7, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Requisiti minimi (1080p 30FPS, settaggi minimi)

Sistema operativo: Windows 10 64 bit

Processore: Intel Core i5 4690K, AMD FX 8300

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GTX 970, AMD RX 590

Storage: 55 GB di spazio richiesto

Requisiti consigliati (1080p 60 FPS, settaggi ultra)

Sistema operativo: Windows 10 64 bit

Processore: Intel Core i7 8700K, AMD Ryzen 5 3600

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA RTX 3070, AMD RX 6800 XT

Storage: 55 GB di spazio richiesto

Il fatto che spunti una RTX 3070 tra i consigliati, solo per giocare a 1080p la dice lunga sulle qualità tecniche del titolo, di primo livello come dimostrato anche da Microsoft Flight Simulator. Certo, bisogna valutare anche il lavoro di ottimizzazione, ma questo sarà possibile solo avendo il gioco tra le mani.