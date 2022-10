A Plague Tale: Requiem potrebbe essere l'ultimo capitolo della serie

Manca davvero poco all'uscita delle prime recensioni di A Plague Tale: Requiem ma c'è ancora tempo per qualche informazione particolare, in questo caso sul possibile futuro del franchise. A dirci tutto è lo stesso game director, Kevin Choteau, intervenuto sulle pagine di PlayStation Blog.

Essenzialmente, Requiem dovrebbe essere l'ultimo capitolo della serie, visto che non sono previsti piani per ulteriori sviluppi salvo un piccolo immenso particolare che però, starà al pubblico valutare.

"Credo che per ora sia la fine. Ma la porta rimane aperta, e vedremo come reagiscono i giocatori. Vogliamo vedere la loro reazione prima di decidere sul da farsi; sono ciò che ci spinge, e se a loro non piace quello che abbiamo creato, dobbiamo produrre qualcos’altro."

Questo potrebbe far presagire un drastico cambiamento avvenuto nelle fasi finali del titolo o qualcosa di simile. Il fatto che dipenda dai giocatori lascia proprio spazio a qualcosa che potrebbe esaltare o deludere amaramente gli utenti se l'eventuale terzo capitolo dipende da questo.

Fonte: PlayStationBlog