A Plague Tale: Requiem è un successo con più di un milione di giocatori

A poco più di due settimane dal lancio mondiale, A Plague Tale: Requiem ha superato il milione di giocatori.

Questo risultato fa seguito a un nuovo accolades trailer, visibile più in basso, che sottolinea l'accoglienza positiva del titolo da parte della critica.

Oltre al lancio su Xbox Series X/S, PS5, PC e Nintendo Switch via cloud, A Plague Tale: Requiem è anche giocabile su Game Pass. Gli abbonati possono giocarci tramite console, cloud o PC.

Il publisher Focus Entertainment non ha fornito numeri di vendita ufficiali, ma il titolo d'azione e avventura ha debuttato al quinto posto della classifica di vendita al dettaglio nel Regno Unito per la settimana conclusasi il 22 ottobre. Nella settimana successiva è uscito dalla top ten.

