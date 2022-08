'A Space for the Unbound rinviato per colpa di PQube' è l'accusa dello studio di sviluppo

Gli sviluppatori dell'avventura indipendente A Space For The Unbound affermano che l'editore addetto alla vendita della versione console del gioco nelle regioni occidentali, PQube, ha nascosto le informazioni su una sovvenzione per la diversità e l'ha utilizzata per sfruttare una quota maggiore delle entrate del gioco.

Mojiken Studio afferma di essersi sentito "manipolato e sfruttato" dalle azioni dell'editore con sede nel Regno Unito. Il team indonesiano ha ora rescisso il contratto con PQube e rinviato A Space For The Unbound fino a quando non riuscirà a trovare un altro editore. "All'inizio di quest'anno abbiamo scoperto che PQube Games, un publisher con sede nel Regno Unito con cui abbiamo firmato per la pubblicazione su console di A Space For The Unbound per le regioni occidentali, aveva fatto alcune cose che ci hanno fatto sentire manipolati e sfruttati, e quindi abbiamo dovuto chiudere il nostro accordo con loro" si legge nella dichiarazione.

We have important news to share with you. pic.twitter.com/O5od8fCp4y — A Space for the Unbound 💫 gamescom 2022! (@ASFTUgame) August 24, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

"Al culmine della pandemia di COVID-19 nell'agosto 2020, PQube Games ha utilizzato la nostra posizione e il nostro patrimonio di sviluppatori indonesiani per ottenere un fondo per la diversità da una nota piattaforma di console. Il fondo per la diversità era un fondo di sovvenzione destinato ad aiutare gli sviluppatori di giochi sottorappresentati, specialmente durante la pandemia. Tuttavia, invece di fornire quei fondi agli sviluppatori come previsto dalla sovvenzione, PQube Games ha intenzionalmente nascosto le informazioni sulla sovvenzione e le ha utilizzate come leva per il proprio guadagno commerciale. Invece di pagarci i soldi della sovvenzione, PQube Games ha nascosto i fatti sull'assegnazione della sovvenzione e l'ha aggiunta come garanzia minima recuperabile e quindi l'ha utilizzata per negoziare l'aumento della propria quota di compartecipazione alle entrate. Abbiamo scoperto l'importo reale di questi fondi e i loro scopi previsti solo nel marzo 2022".

Sono accuse molto pesanti e per adesso PQube non ha fatto ancora nessuna dichiarazione. Rimanete sintonizzati con noi per un eventuale aggiornamento sulla situazione.

Fonte: GamesIndustry