Ace combat 7: disponibile l'aggiornamento gratuito per festeggiare il terzo anniversario

In attesa di sapere qualcosa di concreto su Ace Combat 8, in sviluppo sinergico tra lo studio ILCA e Project Aces, siamo già arrivati al terzo anniversario per Ace Combat 7, un capitolo che può essere definito come un canto d'amore per la serie, ricco di riferimenti ai capitoli principali ambientati a Strangereal.

Per l'occasione, il titolo ha ricevuto un aggiornamento gratuito ricco di nuove skin ed emblemi:

"Questo update include 14 nuove skin, tra cui quelle molto attese del Razgriz Squadron e del Wardog Squadron, ora disponibili per l’F-14A Tomcat, un aereo giocabile aggiunto al TOP GUN: Maverick Aircraft Set. Inoltre sono state aggiunte la skin del Wardog Squadron per il F-14D Super Tomcat, 6 skin ristampate da ACE COMBAT 3, 4 skin di aerei europei e una skin luminosa per l’XFA-27. I giocatori potranno anche divertirsi con 17 nuovi emblemi, incluso quello del terzo anniversario di ACE COMBAT 7, 3 emblemi Nugget e 13 dalla collaborazione con THE IDOLM@STER SEASON."