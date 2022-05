Ace Combat 7 si aggiorna con il DLC Top Gun: Maverick Aircraft Set

In attesa del nuovo Ace Combat 8, Ace Combat 7: Skies Unknown si aggiorna con l'ultimo DLC dedicato a Top Gun: Maverick, il nuovo film con Tom Cruise e sequel della celebre pellicola tutta testosterone, "America first" e caccia da combattimento. Maverick sembra sia abbastanza apprezzato da critica e pubblico e gli aerei protagonisti sono ora disponibili anche in Ace Combat 7.

"Il pacchetto DLC a pagamento TOP GUN: Maverick Aircraft Set includerà nuovi aerei giocabili, tra cui l'F/A-18E Super Hornet | Top Gun: Maverick (The Boeing Company) e l'F-14A Tomcat | Top Gun: Maverick (Northrop Grumman Systems Corporation), direttamente dal film. Inoltre, ci sarà uno speciale emblema per la collaborazione con Top Gun: Maverick, e per finire, il celebre brano "Danger Zone" (arrangiato da Keiki Kobayashi), sarà disponibile come musica di sottofondo nella modalità multigiocatore.

Il pacchetto DLC a pagamento TOP GUN: Maverick Aircraft Set include:

Nuovi aerei giocabili

F/A-18E Super Hornet | Top Gun: Maverick (The Boeing Company)

F-14A Tomcat | Top Gun: Maverick (Northrop Grumman Systems Corporation)

F-14A Tomcat | Top Gun: Maverick

Dark Star

F-14A Tomcat

F/A-18E Super Hornet

Emblemi e nomi di battaglia del film

Un totale di 10 emblemi, tra cui Maverick, Hangman, Payback, Rooster e Bob, insieme a due loghi del film.

Un totale di 12 nomi da battaglia, tra cui Goose, Cougar e molti altri!

Musica basata sul celebre film per la modalità multigiocatore