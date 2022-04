Activision Blizzard: gli azionisti approvano l'acquisizione da parte di Microsoft

Gli azionisti di Activision Blizzard hanno votato in modo schiacciante a favore della proposta di acquisizione da 69 miliardi di dollari da parte di Microsoft, con il 98% che ha approvato la transazione.

C'è ancora molta strada da fare fino a quando l'accordo non sarà finalizzato, tuttavia; mentre gli azionisti di Activision Blizzard - e i membri del consiglio di amministrazione - hanno ora dato il via libera all'accordo, l'affare è ancora soggetto alla revisione normativa da parte della Federal Trade Commission negli Stati Uniti, per determinare se l'operazione costituisce concorrenza sleale.

Se l'accordo dovesse passare attraverso una revisione normativa, l'acquisizione ha tempo fino a giugno 2023 per concludersi, dopodiché Microsoft accoglierà alcuni dei franchise più imortanti del settore, tra cui Call of Duty, Warcraft, Overwatch e il successo mobile Candy Crush.

Tuttavia, come riportato da Bloomberg, permane ancora l'incertezza sul fatto che l'accordo possa andare a buon fine, con alcuni investitori di Wall Street che ritengono che gli organi antitrust dell'amministrazione Biden bloccheranno o ritarderanno l'acquisizione, una convinzione che si riflette nell'attuale prezzo delle azioni di Activision Blizzard, scambiato al 23% al di sotto dell'offerta di Microsoft di $95.

Tuttavia, con l'offerta di acquisizione di Microsoft che è stata ora approvata dagli azionisti di Activision Blizzard, un altro ostacolo è stato superato. In risposta alla notizia, il CEO di Activision, Bobby Kotick, ha dichiarato: "Il voto estremamente favorevole di oggi dei nostri azionisti conferma la nostra convinzione condivisa che, insieme a Microsoft, saremo in una posizione ancora migliore per creare un grande valore per i nostri giocatori, opportunità ancora maggiori per i nostri dipendenti , e potremo continuare a concentrarci sul diventare un esempio ispiratore di un ambiente di lavoro accogliente, rispettoso e inclusivo”.

L'acquisizione di Activision da parte di Microsoft arriva in un momento preoccupante per il publisher di Call of Duty, che rimane impantanato in polemiche a seguito delle scioccanti accuse dell'anno scorso di aver promosso molestie sessuali, aggressioni e comportamenti inappropriati sul posto di lavoro.

Activision Blizzard è stata descritta come un "terreno fertile per molestie e discriminazioni contro le donne" in una causa intentata dallo Stato della California lo scorso luglio, e il CEO Bobby Kotick è successivamente diventato il fulcro di un report schiacciante in cui si affermava che il dirigente è stato a conoscenza delle molestie all'interno dell'azienda "per anni".

Più di recente, i genitori di un ex dipendente di Activision Blizzard che si è suicidato durante un ritiro aziendale nel 2017, hanno avviato una causa citando il publisher per omicidio colposo, sostenendo che il suicidio fosse il risultato di molestie sessuali da parte di colleghi di lavoro.

Fonte: Eurogamer.net.