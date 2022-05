Activision Blizzard e il 'peso' del CEO Bobby Kotick: ha guadagnato oltre $185 milioni dal 2019 al 2021

L'ultimo deposito SEC di Activision mira alla totale trasparenza per gli azionisti e offre uno sguardo chiaro ai dati finanziari dell'azienda, alle proposte imminenti e alla retribuzione dei dirigenti. In quest'ultima parte c'è un promemoria di quanti soldi ha guadagnato il CEO dell'azienda Bobby Kotick negli ultimi tre anni.

Secondo una tabella, il CEO di Activision-Blizzard Bobby Kotick ha guadagnato un totale di $185.562.762 nel periodo tra il 2019 e il 2021. La maggior parte di questo proviene da un sostanziale compenso basato sul rendimento di $149 milioni ai sensi del contratto di lavoro del 2016, un contratto espansivo che premia il CEO con PSU (Performance Share Units) sulla base di determinate performance aziendali.

"Questi importi includono sovvenzioni in capitale concesse nel 2020 per le prestazioni del nostro CEO nel periodo di quattro anni del contratto di lavoro del 2016", afferma il deposito.

Il contratto di lavoro Kotick del 2016 proseguirà fino al 2023.

Vale la pena notare che Kotick ha subito una sostanziale riduzione dello stipendio del 93% fino al 2021, ma il contratto di lavoro di "rimane in pieno vigore", afferma il deposito.

Ci sono molte ragioni per cui Bobby Kotick ha guadagnato così tanto in termini di premi per le prestazioni, inclusi i rendimenti totali per gli azionisti (TSR), la capitalizzazione di mercato e il reddito operativo, tutti parametri che vengono misurati per determinare i pagamenti specifici nell'ambito del contratto di lavoro del 2016.

Gli azionisti sono preoccupati per i guadagni di Kotick e il Comitato per i compensi di Activision ha detto di modificare il contratto di lavoro come delineato in un'assemblea annuale degli azionisti del 2021. Da allora l'accordo è stato modificato per ridurre al minimo lo stipendio base di Kotick, con conseguente riduzione dello stipendio del 93%.

Fonte: Tweaktown.