Activision Blizzard conferma la fiducia a Bobby Kotick rieleggendolo per un altro anno

Mentre Bobby Kotick, accusato in particolare di aver avallato o ignorato numerosi casi di molestie e comportamenti tossici all'interno di Activision Blizzard, dovrà lasciare l'azienda quando l'acquisizione da parte di Microsoft sarà finalizzata nel 2023, la sua rielezione è stata approvata dal consiglio di amministrazione.

Chiamato a dimettersi da ottobre, l'attuale amministratore delegato del gruppo colpito da quasi un anno da scioperi, dimissioni, licenziamenti e cause legali, è stato rieletto nel consiglio di amministrazione per un ulteriore anno, nel corso dell'ultima assemblea dei soci.

Tuttavia, il comunicato stampa non fa menzione di questa rielezione, a differenza degli altri membri del consiglio rieletti. L'azienda preferisce comunicare ancora una volta la sua continua volontà di "offrire un ambiente di lavoro rispettoso e accogliente per tutti i colleghi", con il grande piano di riorganizzazione avviato dall'inizio dell'attività.

