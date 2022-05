Activision Blizzard dipendenti minacciati per aver parlato delle cause per molestie sessuali

Anche se recentemente è stata risolta una delle sue cause legali per $18 milioni, è improbabile che lo scandalo che circonda Activision Blizzard in merito alle accuse di molestie sessuali si risolva presto. Ci sono, infatti, altre cause legali correlate da risolvere.

Inoltre, sembra proprio che Activision non voglia che i propri dipendenti discutano le cause in questione e la società è stata accusata di aver minacciato i dipendenti per questo. Una denuncia presentata al National Labor Relations Board (via The Verge) afferma che un manager ha minacciato i dipendenti per aver discusso delle condizioni di lavoro.

Sebbene l'affermazione non menzioni specificamente le cause, il Communications Workers of America (che ha presentato la denuncia) ha affermato che Activision ha detto ai lavoratori "che non potevano discutere questioni relative alla causa per molestie sessuali e discriminazione intentata dallo stato della California contro l'azienda.” CWA ha anche citato l'ex senior test analyst di Blizzard Jessica Gonzalez, che ha affermato che Activision ha un "modello di ritorsione contro i lavoratori che parlano apertamente".

Activision ha tentato di "contenere" i danni sin dalla causa iniziale della scorsa estate, con la recente nomina di più donne dirigenti. Tuttavia, la reputazione della società è stata colpita da numerosi altri scandali.

Fonte: Doublexp.