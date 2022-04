Activision Blizzard: entrate in calo nel Q1 2022 a causa di Call of Duty Vanguard e dei giochi Blizzard

Activision Blizzard ha riportato di recente i risultati finanziari per il primo trimestre dell'anno, mostrando grossi cali nelle divisioni Activision e Blizzard.

A livello aziendale, i ricavi sono diminuiti del 22% su base annua a 1,77 miliardi di dollari, mentre le vendite nette sono scese del 29% a 1,48 miliardi di dollari. L'utile netto del periodo è sceso del 36% a 395 milioni di dollari.

Il segmento di attività Activision ha registrato il calo maggiore, con ricavi in calo del 49% a 453 milioni di dollari.

Il franchise di Call of Duty ha visto un calo delle vendite su console e PC grazie alla performance di Call of Duty: Vanguard e al calo del coinvolgimento in Call of Duty: Warzone. (Il publisher ha affermato che le vendite di Call of Duty Mobile sono rimaste per lo più invariate rispetto al primo trimestre dell'anno precedente.)

I ricavi di Blizzard sono diminuiti del 43% a 274 milioni di dollari per il primo trimestre, con il calo attribuito al "tempo del ciclo produttivo per il franchise di Warcraft".

Come Activision, anche i numeri di coinvolgimento di Blizzard hanno un calo del 19% anno su anno a 22 milioni, il totale più basso da quando Activision Blizzard ha iniziato a riportare i totali mensili di utenti attivi specifici per divisione nel secondo trimestre del 2016.

Il punto più positivo per l'azienda in questo trimestre è stato King, che ha registrato ricavi in aumento del 12% su base annua a 682 milioni di dollari. Il franchise di Candy Crush ha registrato una crescita ed è stato il franchise con il maggior incasso negli app store statunitensi per il 19° trimestre consecutivo.

