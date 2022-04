Activision Blizzard e le accuse di molestie: il governatore della California Gavin Newsom accusato di ingerenza

Giunge un nuovo report riguardo il caso molestie sessuali di Activision Blizzard. Secondo quanto riferito da Bloomberg, il governatore della California Gavin Newsom avrebbe interferito nella causa, spingendo due degli avvocati che lavorano al caso a dimettersi.

Melanie Proctor, un'avvocatessa del Department of Fair Employment and Housing, ha detto ai membri dello staff in un'e-mail martedì che si sarebbe dimessa per protestare contro il licenziamento da parte di Newsom di Janette Wipper, capo consigliere dell'agenzia.

Sia Proctor che Wipper hanno abbandonato la causa Activision all'inizio di questo mese, anche se non è stata fornita alcuna spiegazione sul motivo per cui se ne sono andate. Proctor tuttavia avrebbe detto ai membri dello staff che l'ufficio di Newsom "ha iniziato a interferire" con la causa Activision.

"L'Ufficio del Governatore ha ripetutamente chiesto un preavviso sulla strategia del contenzioso e sulle fasi successive del contenzioso", ha affermato Proctor nell'e-mail. "Mentre continuavamo a vincere in tribunale statale, questa interferenza è aumentata, imitando gli interessi dell'avvocato di Activision".

La portavoce di Newsom Erin Mellon ha affermato che le affermazioni di interferenza sono "categoricamente false". L'ufficio del governatore "continuerà a sostenere la DFEH nei suoi sforzi per combattere tutte le forme di discriminazione e proteggere i californiani", ha affermato Mellon.

Fonte: Bloomberg