Activision Blizzard nomina un responsabile per la diversità, l'equità e l'inclusione

Activision Blizzard ha nominato Kristen Hines come nuovo chief diversity, equity and inclusion officer.

Hines, che risponderà alla chief people officer Julie Hodges, entrerà a far parte dell'azienda e del suo team dirigenziale senior il 25 aprile.

Svolgerà un ruolo di primo piano nel mantenere l'impegno di Activision Blizzard di aumentare del 50% il numero di donne e di persone non binarie nella sua forza lavoro nei prossimi cinque anni.

Activision Blizzard ha affermato che Hines lavorerà anche con tutti i suoi team "per garantire che prospettive diverse e inclusive siano incluse nel design dei giochi, comprese le trame, lo sviluppo dei personaggi, il gameplay e l'interazione con la community".

Hines si unisce ad Activision Blizzard da Accenture, dove era amministratore delegato alla guida della pratica globale di inclusione, diversità ed equità dell'azienda.

"Sono entusiasta di entrare a far parte di un'azienda che sta dando la priorità al suo impegno nei confronti della DEI e sta facendo progressi verso gli ambiziosi obiettivi che si è prefissata", ha affermato. "Non vedo l'ora di guidare gli sforzi dell'azienda per costruire ulteriormente un ambiente di lavoro che valorizzi la trasparenza, l'equità e l'inclusività".

“Il gaming ha un potenziale straordinario per connettere le community di tutto il mondo e mostrare eroi di ogni provenienza. Non vedo l'ora di svolgere un ruolo nell'espansione del panorama dei talenti che portano queste esperienze avvincenti a un'ampia base di giocatori".

Il CEO di Activision Blizzard, Bobby Kotick, ha aggiunto: "il successo di Kristen che guida una trasformazione complessa con risultati misurabili la rende la persona giusta per garantire i nostri impegni in materia di diversità, equità e inclusione. Costruiremo un luogo di lavoro modello in linea con i nostri valori".

L'azienda ha recentemente affermato che sta riscontrando problemi nell'attirare nuovi dipendenti e nel mantenere quelli esistenti e che le sue lotte per il reclutamento potrebbero essere esacerbate dalle numerose polemiche e azioni legali che hanno coinvolto Activision Blizzard.

A marzo, un giudice di un tribunale federale ha dichiarato che approverà la transazione di 18 milioni di dollari di Activision Blizzard per una causa per molestie sessuali presentata l'anno scorso dalla US Equal Employment Opportunity Commission.

Il Department of Fair Employment and Housing della California ha citato in giudizio Activision Blizzard per la sua presunta incapacità di gestire le molestie sessuali e la discriminazione contro le dipendenti donne.

A gennaio è stato annunciato che Microsoft intende acquisire Activision Blizzard con un accordo da 68,7 miliardi di dollari, il più grande di sempre nel settore dei videogiochi.

Microsoft spera di completare l'accordo nella prima metà del 2023.

