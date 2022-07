Activision Blizzard, lo staff pensa ad un nuovo sciopero dopo il ribaltamento della sentenza Roe v. Wade

L'ABK Workers Alliance ha chiesto uno sciopero a seguito del ribaltamento della sentenza Roe v. Wade da parte della Corte Suprema degli Stati Uniti.

Il gruppo ha affermato in un thread su Twitter che il comitato dei dipendenti contro la discriminazione di genere condurrà una protesta il 21 luglio. "Chiediamo la protezione di diverse comunità di lavoratori emarginati", ha affermato il gruppo.

"I dipendenti stanno affrontando attivamente la legislazione statale che sta mettendo a rischio le donne, i dipendenti LGBTQ+ e le loro famiglie, con altri gruppi vulnerabili all'orizzonte". La protesta si concentrerà anche sulla protezione del personale da minacce come ritorsioni e molestie a seguito della sentenza del tribunale.

In light of the recent attacks on the civil liberties of our employees, the employee-led Committee Against Sex and Gender Discrimination has scheduled a walk out action on July 21st, 2022 (1/17)