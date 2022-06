Activision Blizzard: la famiglia della sviluppatrice che si è uccisa chiede l'archiviazione della causa

I genitori di una dipendente Activision Blizzard che si è tolta la vita hanno ritirato la causa contro l'azienda. Kerri Moynihan, una manager finanziaria di 32 anni di Activision, è morta nel 2017 mentre partecipava a un ritiro aziendale.

L'incidente in seguito è venuto alla luce pubblicamente nell'ambito della causa in corso in California contro Activision, presentata lo scorso luglio, che ha denunciato molteplici casi di discriminazione e cattiva condotta presso l'azienda.

A marzo di quqest'anno, il Washington Post aveva riferito che la famiglia di Moynihan aveva citato in giudizio Activision Blizzard per omicidio colposo e affermava che le molestie sessuali erano state un "fattore significativo" nel suicidio della figlia. La causa ha affermato specificamente che colleghi maschi avevano distribuito foto private di Moynihan e si erano comportati in modo inappropriato durante il ritiro aziendale dove la manager si era tolta la vita.

Ora Axios ha riferito che i genitori di Moynihan hanno chiesto l'archiviazione della loro causa. I rappresentanti sia della famiglia che di Activision hanno rifiutato di commentare la vicenda.

Fonte: GamesIndustry