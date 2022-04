Activision Blizzard: prima vittoria dei dipendenti, con tester con nuovo contratto e adeguamento

La questione Activision Blizzard è ancora purtroppo una triste realtà, un ambiente estremamente tossico al di là di qualunque immaginazione. È per questo che l'arrivo di Microsoft è stata ben accolta, non solo da tutti i dipendenti ma anche dai fan e dall'intero settore, che non vede l'ora di assistere a un grande cambiamento.

Fino a quando perà Phil Spencer non sostituirà Bobby Kotick la situazione non sarà delle più rosee, anche se forse le cose cominciano a smuoversi. Come riportato su Twitter da Jason Schreier, all'interno della società si è assistito a una grande vittoria dei dipendenti del settore test, con tutti i 1100 componenti che avranno un contratto a tempo pieno e un adeguamento a 20$ l'ora.

NEW: Activision Blizzard just told staff that all of its 1,100 quality assurance testers will be 1) converted from contract to full-time and 2) bumped up to at least $20/hour. A big win for QA in the wake of several worker revolts and a burgeoning union effort. Story soon