Activision-Blizzard: un veterano di Xbox ricorda di aver provato ad acquisire Blizzard molto tempo fa

L'ex vicepresidente di Xbox, Ed Fries, ha affermato di aver tentato di acquisire Blizzard più volte durante il suo incarico in Microsoft prima di lasciare la società nel 2004.

Nel podcast di XboxEra, Fries ha detto che l'acquisizione avrebbe avuto senso vista la storia di Microsoft con la piattaforma PC.

Nel 1994, la società Davidson and Associates ha acquisito Blizzard (che all'epoca si chiamava Chaos Studios). Nel 1996, Davidson and Associates è stata acquisita da Cendant Software.

Cendant è stata poi messa in vendita, insieme a Blizzard, nel 1998, quando Vivendi ha acquisito lo studio. "Blizzard viene messa in vendita una seconda volta. E io faccio un'altra offerta, e questa volta vengo superato da una società francese", spiega Fries. Questa società francese ha fatto incursioni strategiche nel mondo dei videogiochi e ha acquisito azioni di sviluppatori come Ubisoft, sebbene Vivendi abbia venduto tutte le sue azioni Ubisoft nel 2018 a seguito di un'acquisizione fallita.

Fries afferma che una volta che Blizzard ha realizzato World of Warcraft, lo studio era impossibile da acquisire. Tuttavia, Microsoft ha finalmente acquisito Activision-Blizzard per $68 miliardi nel gennaio 2022.

