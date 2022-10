Age of Empires 2 Definitive Edition in arrivo su Xbox?

Age of Empires II: Definitive Edition sembra essere in arrivo su console Xbox, stando a una classificazione scoperta da poco.

Un tweet di Gematsu ha rivelato che l'organizzazione europea di classificazione PEGI ha aggiunto le classificazioni Xbox Series X/S e Xbox One alla sua valutazione esistente per Age of Empires 2: Definitive Edition.

Secondo la voce presente nel database del PEGI, il gioco dovrebbe essere lanciato su console oggi 25 ottobre.

E' probabile che l'annuncio venga ufficializzato durante lo streaming del 25° anniversario di Age of Empires previsto per oggi.

