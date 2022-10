Age of Empires Mobile annunciato ufficialmente da Microsoft e World's Edge

Microsoft ha rivelato una serie di annunci importanti durante il recente livestream di celebrazione del 25° anniversario di Age of Empires.

Mentre Age of Mythology: Retold e l'annuncio dell'arrivo di Age of Empires 4 e Age of Empires 2: Definitive Edition sulle console Xbox il prossimo anno hanno attirato la maggior parte dell'attenzione, c'è stato un altro annuncio degno di nota.

Microsoft ha annunciato Age of Empires Mobile con un breve teaser trailer in computer grafica che mostra un esercito che esce da una fortezza, apparentemente diretto alla battaglia. I dettagli sul gioco sono scarsi, praticamente inesistenti, quindi domande come il controllo del gioco sui dispositivi mobile, l'offerta di contenuti e le modalità di monetizzazione rimangono al momento senza risposta.

Non è stata nemmeno rivelata una data di lancio precisa, ma Microsoft ha detto che il titolo arriverà "presto".

Fonte: Gamingbolt.